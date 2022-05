Komkommer-munt-bodyscrub: zó maak je het

De suiker in deze bodyscrub verwijdert dode huidcellen en de komkommer en munt zorgen dat de huid heerlijk zacht wordt.

Dit heb je nodig voor de bodyscrub

¼ komkommer, in stukjes

150 gram suiker

10 ml olijfolie

1 handje fijngesneden muntblaadjes

brandschone, luchtdicht afsluitbare pot

blender of staafmixer

Zo maak je de bodyscrub

Pureer de komkommer tot deze vloeibaar is en giet in de pot. Voeg suiker, olie en muntblaadjes toe en meng goed tot de suiker helemaal is opgelost. De scrub is in de koelkast vier dagen houdbaar.

Even een hapje nemen mag best