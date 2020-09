Koningin Máxima steelt de show met prachtige bordeauxrode handtas

Ik haal Robert op in mijn Fiat 500. Robert is groot en stevig, maar verrassend genoeg past hij prima in mijn autootje. Rijden kan hij niet, toch hij mag zich graag met mijn rijstijl bemoeien.

De eerste keer dat we samen een reisje gingen maken, was twee jaar na mijn scheiding. We kenden elkaar enkele maanden toen hij me me uitnodigde voor een paar dagen en nachten aan de Normandische kust. Toen ik aan kwam rijden bij zijn huis, stond hij buiten te wachten met een halfopen weekendtas waaruit kledingstukken hingen en cd’s vielen. We hadden