Koningin Máxima ziet er altijd prachtig en stijlvol uit. De vrouw van koning Willem-Alexander weet geregeld indruk te maken met haar klassieke, eigenzinnige en tegelijkertijd tijdloze outfits. Zo ook donderdag, wanneer ze haar opwachting maakt in het Amsterdamse UMC.

Met haar outfit laat Máxima wederom zien dat ze toch écht goed weet welke kleuren haar het allerbeste staan.

Werkbezoek

Koningin Máxima bezocht donderdagochtend het Amsterdamse ziekenhuis voor een indrukwekkend werkbezoek. Ze kreeg in het AMC een rondleiding door het vernieuwde Translationeel Hersenlaboratorium. Het werkbezoek vond plaats in het kader van neurowetenschappen en de GGZ.

Wijnrood ensemble

Toch valt ons oog sneller op de klassiek outfit van de koningin. Want wederom speelt de blondine naadloos in op de kleuren van het huidige herfstseizoen. Ze draagt een broek en bijpassende blouse in wijnrode kleur. Ook haar accessoires passen er goed bij, want ook die zijn bordeauxrood. Bij aankomst droeg koningin Máxima zelfs nog een jas in dezelfde kleur over haar schouders.

Bron en beeld: ANP