Koningin Máxima draagt 'gewone' gebreide trui naar officieel bezoek

Het is winter en ook onze koningin kleedt zich daar gepast op.

Voor een officieel werkbezoek was koningin Máxima vandaag in Rotterdam. Ze droeg een gebreide wintertrui – mét glitters.

Zig-zag

Volgens modeblogger Josine Droogendijk is het ‘hoogst uitzonderlijk’ dat we Máxima in zo’n kledingstuk zien. Josine: “Ik volg Máxima al jaren en kan me eigenlijk niet goed herinneren wanneer ze een trui droeg”. Haar nieuwe ‘zigzag’-trui is van het merk Isabel Marant en kost ongeveer 400 euro. Josine denkt dat Máxima de trui zelf heeft uitgezocht.

Rok

Maar ook haar rok is bijzonder. Want: die droeg ze in 2005 al voor de eerste keer. Josine: “Die trui heeft een zigzagmotief van een glimdraadje in dezelfde kleur als die rok. Het geheel is nu een fraaie, stijlvolle en toch informeel ogende combinatie. Mooi en zeker niet alledaags.”

Máxima’s nieuwe zigzag trui komt van Isabel Marant. https://t.co/1wfVmHDfKM pic.twitter.com/rymNmRDQCO — Josine Droogendijk (@josineevers) 11 januari 2018

Het staat haar in ieder geval fantastisch:

Bron: AD. Beeld: ANP