Frank Boeijen (62) is zanger en liedjesschrijver. Tot en met begin juni speelt hij met zijn band in de Nederlandse en Belgische theaters.

Waarom moeten we naar de Theatertour 2020 komen?

“Uit een repertoire van 400 liedjes hebben we gezocht naar liedjes die we lang niet gespeeld hebben. Uiteraard spelen we ook de hits, maar naast de nieuwe liedjes die nog niemand gehoord heeft, doen we ook nummers uit de jaren 70, 80, 90, de jaren 0 en de jaren 10.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging bij het optreden?

“Een tournee is