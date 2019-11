Koningin Máxima steelt de show in roze ensemble met grote strik

Koningin Máxima ziet er altijd piekfijn uit. De vrouw van koning Willem-Alexander weet dan ook geregeld indruk te maken met haar prachtige outfits. Zo ook maandag, wanneer ze de show steelt in een roze ensemble voorzien van een héle grote strik.

Máxima laat met deze gewaagde outfit zien dat ze werkelijk alles hebben kan.

Oeuvreprijs

Onze koningin maakte maandag haar opwachting tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Het Cultuurfonds kent deze oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. De winnaar van 2019? De Vereniging de Hollandsche Molen.

Outfit

Koningin Máxima kwam in het gezelschap van haar schoonmoeder, prinses Beatrix. Beide vrouwen zagen er prachtig uit. Prinses Beatrix droeg een blauwe jurk. En koningin Máxima droeg een roze ensemble van satijn. Op een uitlopende rok met geborduurd lijnenspel droeg ze een blouse voorzien van een héle grote strik.

Glinsterende steentjes

Maxima maakte de outfit af door er opvallende hakschoenen onder te dragen. De schoenen waren voorzien van allemaal glinsterende roze steentjes. Ook droeg ze een roze tas in haar hand en had ze opvallende oorbellen in haar oren. Omdat ze haar lokken opgestoken droeg, sprongen zowel de strik als de oorbellen extra in het zicht.

Bron: ANP, Modekoninginmaxima. Beeld: ANP