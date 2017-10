Onze koningin heeft eigenlijk bijna altijd hetzelfde kapsel: ze houdt het graag halflang en donkerblond. En dat staat haar ontzettend goed.

Maar tóch waren wij benieuwd hoe Máxima eruit zou zien als ze ooit eens, in een dolle bui, flink de schaar in haar haar zou laten zetten. En dan hebben we het niet over een paar centimeter eraf, nee. Hoe zou onze altijd stralende koningin eruitzien als ze haar lokken eens héél kort wiekt en kiest voor een kapsel van slechts een paar centimeter lang?

Kappersadvies

Kapper Samantha Duivis (30) uit Almere weet wel raad met de koninklijke coupe. Zij zou Máxima een mooie ‘messy bob’ geven als ze de vrije hand zou krijgen. Dat wil zeggen: lokken die tot aan haar kin komen en dan zou ze er “lekker een beetje een slag in gooien, met een krultang”. Ook zou ze het graag een tintje donkerder kleuren – helemaal leuk voor het najaar. “Een paar mooie lichtbruine en donkerbruine plukken door haar blonde haar heen, dat zou haar heel goed staan. Dat weet ik zéker. Low lights heet dat. Maar ze is in het algemeen wel een type voor blond, een ware blondine, dus ik zou haar haar nooit helemaal donkerbruin of zwart verven.”

Helemaal kort?

“Als ze het echt wat korter zou laten knippen, nog korter dan een klassieke bob, dan zou ik dat heel stoer van haar vinden. Dat zou ergens ook helemaal niet gek zijn, want ze heeft inmiddels al zó lang hetzelfde kapsel. Iedereen wil weleens wat anders, toch?”

Dit is hoe Máxima eruit zou zien met heel kort haar:

‘Ze kan het hebben’

We weten niet of ze ooit voor deze coupe kiest, maar het staat haar in ieder geval ontzettend goed, vinden wij. Samantha: “Ze kan het zeker hebben, hoor. Ze heeft er het gezicht wel voor, eigenlijk. Maar ik zou het toch niet aanraden als ik haar kapper was. Het is iets te ‘funky’ en te wild voor een koningin, naar mijn mening.”

Beeld (bewerkt): ANP