Met dít product zorgt koningin Máxima ervoor dat haar huid blijft stralen

Koningin Máxima wordt niet alleen vaak geprezen om haar prachtige outfits; ook haar kapsel en make-up zien er altijd fantastisch uit. Hoe doet ze dat toch?

Of het nou in de ochtend is, of laat op de avond: koningin Máxima ziet er altijd stralend uit. Dat zal voor een deel met haar genen te maken hebben, maar een beroemde make-up artist verklapt nu ook wat Maxima nou echt doet om haar huid te laten stralen.

Aanstekelijke lach

In een interview met Amsterdam Stijl vertelt visagist Michelle Stern het geheim van koningin Máxima: “Haar belangrijkste geheim is ongetwijfeld haar lach. Gewoon aanstekelijk en sympathiek”, daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in, maar wij geloven niet dat dit het geheim voor een stralende huid kan zijn.

Botox

“Zeker geen botox”, vervolgt de make-upartiest. “Ze houdt niet van gezichten die lijken op maskers, waarop er geen gezichtsuitdrukking meer te zien is.” Het geheim is eigenlijk eenvoudiger én betaalbaarder dan je zou denken. “Koningin Máxima gebruikt al jaren Biotulin, een biologische botoxgel die uit champagneblad gewonnen wordt. Het is dus een pure organische gel.” Niet alleen onze koningin, maar ook Meghan Markle, Kate Middleton, Madonna en Michelle Obama zouden fan zijn van deze gel.

Betaalbaar

Deze koninklijke gel koop je helaas niet bij de drogist om de hoek, maar is ook niet zo duur als je van een koningin zou verwachten. Voor €50 heb je al een potje van deze gel, en daar kun je vast een hele tijd mee doen.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.