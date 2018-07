Koningin Máxima draagt opvallend turquoise outfit naar feest op Curaçao

Willem-Alexander en Máxima brengen deze dagen flink wat uurtjes door in het vliegtuig. Het koningspaar bezoekt namelijk Curaçao, maar blijven daar slechts 27 uur.

Het is zeker niet zo dat Willem-Alexander en Máxima gisteren en vandaag lekker aan het strand konden liggen. De uren die ze op het eiland doorbrengen, zijn helemaal volgepland met verschillende evenementen.

Officiële feestelijkheden

De reden voor het bezoek is de viering van de ‘Dia di Bandera’, ofwel de dag van de vlag. Op Curaçao wordt daarmee gevierd dat op 2 juli in 1951 de Eilandsraad voor de eerste keer bijeen kwam. Willem-Alexander en Máxima ontmoeten vandaag enkele Statenleden en wonen de officiële feestelijkheden bij. Dat vraagt natuurlijk om een feestelijke jurk en die had Máxima dan ook mee in haar koffer.

Onze koningin droeg vandaag een zomers turquoise jurk van het Belgische modehuis Natan en een hoed van Fabienne Delvigne. De opvallende kleur past perfect bij de tropische omgeving:

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP

Máxima ziet er stralend uit ondanks het verdriet dat ze doorstaat. Onlangs is haar zusje Inés Zorreguieta overleden. Libelle’s royaltyexpert Coks vertelt:

