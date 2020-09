Dit koppel op leeftijd steelt de show met hun uitzinnige outfits

Britt Kanja (67) en Günther Krabbenhöft (75) vormen samen een bezienswaardigheid in de straten van Berlijn. Het Duitse liefdespaar trekt alles uit de kast en bewijst met hun outfits dat mode vluchtig, maar stijl voor altijd is.

Want casual zijn Britt en Günther allesbehalve. Driedelige pakken, hoedjes, mantels van goudlamé, kittenheels, tulbanden, kokette handtasjes: niets is hen te dol. Hun stijl is allesbehalve minimalistisch, maar absoluut een lust voor het oog. Het is onmogelijk níet nieuwsgierig te zijn naar de achtergrond van Britt en Günther. Wel: Günther was ooit een chef-kok en Britt was, hoe kan het ook anders, model, danseres en eigenares van een club.

Altijd een persoonlijke twist

Mode speelde altijd een belangrijke rol in het leven van de twee excentriekelingen. Günther vertelt hoe hij in Hannover zelfs ooit rondliep in minirokken en op Romeinse sandalen. “Maar dat lieten we snel los. Toen ik meer dan 30 jaar geleden naar Kreuzberg kwam, kleedde ik me voornamelijk in het zwart in de typische alternatieve look, maar wel altijd met een persoonlijke twist”, zei hij in een interview met Demilked.

Nooit in opstand

Hij geeft toe dat hij het jammer vindt dat hij van mode nooit zijn werk heeft gemaakt. “Dat had me leuk gelegen, ja. Maar ik was niet iemand die in opstand kwam, ik deed gewoon wat mijn ouders me zeiden te doen.”

Goed nieuws voor iedereen die ook vrolijk wordt van deze paradijsvogels: Günther heeft Instagram en deelt daar regelmatig foto’s van zichzelf en zijn onberispelijk geklede wederhelft.

Bron: Demilked. Beeld: Instagram, iStock