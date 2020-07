Waarom je kort haar beter met haarzeep kunt wassen in plaats van shampoo

Er is shampoo verkrijgbaar voor dik haar, dun haar, haar dat snel pluist, gekleurd haar en zo kun je nog 20 soort opnoemen. Om het nog ingewikkelder te maken, kun je tegenwoordig ook nog eens kiezen voor haarzeep in plaats van shampoo. Dat kan voor vrouwen met kort haar een goede keuze zijn.

Haarzeep is een vast stuk zeep waar je je haar mee kunt wassen. Het doet je misschien denken aan een stuk zeep waar je je handen mee wast. Deze soort zeep ontvet heel goed en is daarom ook heel geschikt om je haar mee te wassen. Vaak wordt aan haarzeep extra of andere olie en boters toegevoegd waardoor het wat zachter is dan normale zeep en beter voor het wassen van je haar.

Natuurlijke ingrediënten

Vloeibare shampoos bevatten conserveringsmiddelen en agressieve reinigingsmiddelen. Dat beschadigt het haar en de natuurlijke beschermlaag. Daardoor kan het juist droog en futloos worden. Haarzeep bevat alleen natuurlijke ingrediënten, zit niet in een plastic fles en gaat langer mee. Een duurzame keuze en het kan ook beter zijn voor je haar. Het wast je haar schoon en maakt je haar ook iets voller waardoor vooral kort haar er extra body en volume van krijgt. Voor mensen met fijn haar is haarzeep te zwaar en is het resultaat dus minder goed.