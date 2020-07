Ideaal voor de zomerse dagen: deze korte broek staat iedereen

Met deze trend speel je op veilig deze zomer: het staat letterlijk iedereen en is passend voor elke gelegenheid. Ideaal voor het warme weer dat eraan komt.

We hebben het over de bermuda shorts.

Styling

Niet de ultrakorte short, maar de doodgewone korte broek tot net boven de knie. Tegelijk zijn er meerdere stylingmogelijkheden om je outfit allesbehalve doodgewoon te maken. Draag de bermuda chic met een nette blouse en hakken, of juist met hoge sokken of zelfs kniekousen. De bermuda’s komen ook in sommige collecties matchend met een colbert, inhakend op de pakkentrend. Tot slot, niet heel verkoelend, maar wel erg hip: een hoge laars onder de korte broek.