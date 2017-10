Krap bij kas? Met déze truc bespaar je honderden euro’s tijdens het shoppen

Soms heb je een maand waarin het qua financiën wat minder gaat, maar je tóch graag zou willen shoppen. En dan het liefst niet bij in de sale, maar gewoon bij de nieuwste collecties. Onmogelijk, denk je nu misschien, maar niets blijkt minder waar.

Er is namelijk een handig trucje waarmee je flink wat geld kan besparen tijdens het shoppen. En nee, je hoeft niet op zoek te gaan naar kortingscodes en je hoeft je ook niet in te schrijven voor allerlei acties en nieuwsbrieven. Je hoeft er eigenlijk helemaal niets voor te doen, behalve je horizon een beetje te verbreden.

Scheermesjes

Zo heb je vast weleens gehoord dat mannenscheermesjes goedkoper zijn dan vrouwenscheermesjes, en volgens Avenue 32 oprichter Roberta Benteler geldt dit dus ook voor kleding. ‘’Mannenkleding is altijd veel goedkoper dan vrouwenkleding. En het grappige is: mannentruien zijn vaak ook nog eens mooier gesneden. Ik koop regelmatig mannentruien in de kleinste maat en ze vallen echt perfect!’’

Onderzoek

Het fenomeen dat vrouwenproducten duurder zijn dan mannenproducten wordt ook wel Pink Tax genoemd. Business Fashion deed hier onlangs onderzoek naar en kwam erachter dat bijna elk kledingmerk hogere prijzen hanteert voor vrouwenitems dan voor soortgelijke items voor mannen. Waarom ze dit doen is niet bekend, maar het blijft een raar verhaal. Toch is het de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de mannenafdeling van je favoriete winkel!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook: Viggo gaat shoppen met vrouwen en leert één belangrijke les



Bron: Who What Wear. Beeld: iStock