Dé gouden tips om te slagen voor kleding bij de kringloop volgens Edith

Dat alleen gezinnen met een kleinere portemonnee hun slag slaan in een kringloopwinkel, is allang niet meer. Van liefhebber tot kenners: de afgelopen jaren weet menig Nederlander de weg naar de kringloop te vinden om vervolgens met een parel onder de arm te vertrekken. Maar waar moet je precies op letten als je tot koop overgaat? Libelle’s Renée vroeg het aan kenner Edith.

Kringloop shoppen is hartstikke populair, maar eerlijk is eerlijk: het kan nogal overweldigend zijn als je de winkel inloopt en rekken vol kleding of een ruimte vol interieur spullen ziet. Maar maak je geen zorgen, Edith deelt haar gouden tips om te slagen in de kringloopwinkel.

Edith Dohmen (44), op het internet ook wel bekend als Style Has No Size, werkt sinds 2003 als styliste en vloog voor haar werk de hele wereld over. De laatste jaren legt ze vooral haar focus op ‘fashion is fun‘, waarmee ze vreugde in de kledingkast van de Nederlandse vrouw wil brengen. In maart 2021 komt haar boek met de gelijknamige titel uit. Over haar bezoeken aan de kringloopwinkel vlogt ze regelmatig.

De liefde voor mooie, oude dingen en daar de schoonheid van inzien is bij Edith met de paplepel ingegoten. Toen ze vijf jaar was reisde ze al met haar ouders af naar grote antiekmarkten in België en als tiener kocht ze haar leren jasjes op de markt op het Waterlooplein in Amsterdam. Haar kleding koopt ze graag vintage.