Waarom er veel kritiek is op dít zwart-witte badpak

Als je denkt aan een reclametekst voor een badpak dan zul je niet gauw verwachten dat er iets specifieks wordt gezegd over water.

Maar momenteel gaat er een foto van een badpak van webshop Asos het internet over.

Doe maar niet

En hoewel de meesten om de aparte tekst bij het plaatje kunnen lachen, stroomt er ook commentaar binnen. Want wat wil het geval? In de tekst bij het badpak staat: “Vermijd contact met water”. Dat is vrij opmerkelijk gezien het gaat om jawel, badkleding. “Het volgende… Een wok die niet tegen de hitte kan?”, vraagt iemand zich op Twitter af. Een ander zegt: “Zullen we anders maar gewoon wat water achter je photoshoppen?”.

Als je niet van zwemmen houdt

Mocht je toch interesse hebben: het badpak is te koop voor 47,30 euro. Maar ja, dan moet je wél op je handdoekje blijven liggen de hele dag. Vergeet dat niet.

Can someone explain to Asos how swimsuits work pls pic.twitter.com/FprMU7nzYo — Amna (@AGlasgowGirl) 1 maart 2018

Hier scoor je de leukste badpakken voor deze zomer:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter