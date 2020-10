Wie gek is op coupe de krul kan flink experimenteren in de kappersstoel. Want of je nu voor een kort of lang kapsel gaat: krullen staan prachtig bij iedere lengte en praktisch ieder gezicht. Staat er weer een kappersafspraak in de agenda? Laat je dan vooral inspireren door de volgende kapsels.

Als je naar de kapper gaat, is de vraag iedere keer hetzelfde. Wát ga ik met mijn haar doen? Mocht je het een keer iets anders willen, dan kun je één van onderstaande plaatjes laten zien aan jouw kapper. Gelukkig nieuw haar!

Krullen in kort haar

De volgende beelden laten zien dat een kort kapsel heus niet altijd een ‘pittig’ kapsel betekent. Door te variëren met highlights, je scheiding in het haar en lengte creëer je namelijk binnen één knipbeurt al een heel ander kapsel. Omarm je natuurlijke krul of pakt de krultang erbij om (één van) de volgende kapsels uit te proberen.