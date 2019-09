Dankzij dit kussen heb je de hele winter geen koude voeten meer

Ook altijd aan het bibberen als het buiten weer wat koeler is? Je bent niet de enige koukleum. En juist voor hen is er wat bedacht.

Je kunt namelijk bij Lidl een kussen kopen waar je je voeten in opwarmt.

En dat betekent: nooit meer koude voetjes. Perfect om je voeten in te stoppen als je op de bank zit. Dekentje over je heen en klaar ben je voor die wintermaanden. De kussens zijn te koop in de kleuren beige, bruin en zwart. Voor 6,99 euro heb je er al eentje op de grond liggen. Je kunt er met schoenmaat 45 nog in, dus maak je geen zorgen dat je voeten er niet in passen.

De voetkussens liggen sinds 22 september in de winkels en zijn ze online te krijgen, maar wacht niet te lang: ze zijn er maar zolang de voorraad strekt.

Bron: The Sun. Beeld: Lidl