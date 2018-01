Yes! Deze laars is weer helemaal terug in de mode

Zeg nou zelf, er gaat niets boven een comfortabele laars. En als we de trends op de catwalk mogen geloven, komt dit type laars weer helemaal terug.

En daar houden we van! Het is namelijk de western- of cowboylaars. En iedereen die al een paar in bezit heeft, weet hoe lekker die laarzen zitten, zeker wanneer er een kurken binnenzool in zit. Wij zijn dus hartstikke blij.

De westernlaars was al hartstikke populair in de jaren 70, maar komt nu dan eindelijk terug in de mode.

Jaren 70

In de jaren zeventig waren ze niet aan te slepen. In de twee decennia daarna kwamen er nog een paar kleinere oplevingen, maar sindsdien zijn ze eigenlijk stilletjes uit het straatbeeld verdwenen.

Zowel modelabels Céline, als Dries Van Noten, Givenchy en Calvin Klein spelen helemaal in op de westerntrend en dat betekent dat het niet lang meer kan duren voor ook de beter betaalbare winkels de laars weer introduceren.

Trump?

Maar eh, opvallend is deze westerntrend wel, want zo populair zijn de Verenigde Staten niet meer sinds het aantreden van president Trump.

Maar ach, die cowboylaars: die verwelkomen we met open armen, toch?

En waar ze ook alles van stoere laarzen afweten, is bij Travelin’. En wij hebben korting voor jou geregeld!

Travelin’ laarzen 229,95 vanaf 94,95 Koop hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NRC Handelsblad. Beeld: iStock.