9 paar hoge laarzen onder de 80 euro die je dit najaar wilt hebben

We zien de weersvoorspellingen slechter worden, de wintergarderobe kan weer van stal en het laarzenseizoen is weer geopend. Op zoek naar een nieuw (of vintage) paar? Wij helpen.

Wie de laars heeft bedacht mogen we eeuwig dankbaar zijn. Hij houdt je heerlijk warm en voor ieder is er wel een passend paar. Dit seizoen zien we opvallende gespen, veters van boven naar beneden, platformzolen, printjes en tierelantijntjes: de hele reutemeteut. Zowel kniehoog als tot óver de knie.

Advertentie

Zo’n paar hoge laarzen is vaak een flinke investering en dus zochten wij het internet af naar laarzen met een hak met prijskaartjes minder dan 80 euro. Om het nog enigszins leuk te houden.

De laarzen worden dit seizoen weer ín de broek gedragen. En zo doe je dat:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Annabel Gatto (@annabelfgatto) op 24 Sep 2019 om 1:04 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Saira MacLeod (@shotbysaira) op 27 Sep 2019 om 7:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door zainab (@zainabmsadiq) op 25 Sep 2019 om 2:40 (PDT)

Toch liever laarzen waarmee je pas echt het winterse weer kunt trotseren straks? Deze laarzen zijn waterdicht, van gelooid leer en hebben een natuur rubberen zool:

Travelin laarzen en (wandel)schoenen € 179,95 € 74,95 Bekijk hier

Oké, de laarzen gaan dit seizoen dus weer ín de broek. Dat kan nogal wat propwerk worden en bovendien zit het helemaal niet lekker. Deze twee simpele stappen zorgen ervoor dat het lekker en mooi zit. Kijk mee naar deze lifehack ‘slim je broek oprollen’:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock