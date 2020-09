De nieuwe laarzentrend is comfortabel én hip tegelijk

Het is laarzenweer. En hoe graag we ook vast willen houden aan de dagen van sandalen, is het tijd om uit te kijken naar nieuwe tijden, de herfst en winter. En daar horen laarzen bij die ons droog en warm houden.

Warm houden. Dat klinkt vaak niet echt als een trend, hè? Maar de chunky boots, dé laarzen waar iedereen op wegsloft deze winter, doen deze bewering eer aan.

Veel grip

Dankzij de dikke zolen krijgt je voet de nodige steun, en door het ontbreken van veters stap je er als het ware gewoon in. De verschillende typen chunky boots lopen erg uiteen: tot de enkel, tot ergens op de kuit; het is maar wat jij het mooist vindt.

Stylingtips heb je haast niet nodig bij deze laarzentrend. Ze staan goed bij een spijkerbroek (wat niet?), maar je kunt er ook kledingstukken bij dragen waarvan je het in eerste instantie niet verwacht: stoere laarzen in combinatie met een leuke jurk of een goede rok.

