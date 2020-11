Deze nieuwe laarzentrend is ontzettend praktisch én heel hip

Het is laarzenweer. En hoewel je misschien denkt dat een regen-proof outfit niet echt samengaat met fashion, brengt deze laarzentrend daar verandering in. Deze nieuwe laarzentrend is namelijk hartstikke praktisch én mooi.

Als het regent wil je natuurlijk het liefst gewoon lekker naar buiten stappen in je rubberlaarzen. Maar ja, is dat wel stijlvol? Nou, nu wel! De regenlaars is namelijk weer helemaal hip. Alleen is hij dit seizoen in een nieuw jasje gestoken.

Laarzentrend

Waar regenlaarzen normaal gesproken wat wijder om de kuit vallen, zien we ze dit najaar een stuk gestroomlijnder. Dat maakt de laars net wat chiquer. Wel zijn de laarzen nog hartstikke praktisch. Omdat ze helemaal dicht zijn, kun je er makkelijk mee door de plassen lopen, zonder natte sokken te krijgen.