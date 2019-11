Dankzij deze truc krijg je nooit meer een ladder in je panty

Ben je ook de hele dag op je hoede als je een panty draagt, bang om er een ladder in te trekken? Met deze tip is dat niet meer nodig.

Je hebt er een vriezer voor nodig.

Ladder

De dagen worden korter en kouder en dat betekent ook dat er een einde komt aan het blote benen-weer. Enter het leed dat panty’s heet. Want als je dan eindelijk een exemplaar hebt gevonden dat past en precies de juiste dikte heeft, trek je er zo een ladder in. Ook al ben je nog zo voorzichtig, het lijkt soms alsof het simpelweg onmogelijk is om een panty intact te houden. Gelukkig hebben we nu een tip waarmee die ellendige ladders als het goed is verleden tijd zijn.

In de vriezer

Het werkt als volgt: voordat je de panty voor de eerste keer draagt, maak je de panty vochtig en stop je het in een plastic zakje. Dat zakje laat je vervolgens een nacht in de vriezer liggen. De volgende dag laat je je panty ontdooien en opdrogen. De kou van de vriezer zorgt ervoor dat de vezels een stuk sterker worden en ladders geen kans krijgen. En dit trucje hoef je dus maar één keer toe te passen. Handig!

Royaltyvlogger Josine vertelt over de panty’s die koningin Máxima draagt:

Bron: PureWow. Beeld: iStock