Lakken maar: pistachegroen is dé nagellakkleur van dit voorjaar

En daar worden we héél vrolijk van. Deze gedempte kleur groen past namelijk goed bij veel andere kleuren en is een perfecte match met pasteltinten.

Pistachegroen als nagellaktrend

Als er één nagellakkleur is die momenteel door alle bekende beautyliefhebbers wordt gedragen, dan is het wel pistachegroen. Dat het een geliefde kleur is, wordt ook bevestigd door het assortiment in de schappen. Bijna elk groot nagellakmerk heeft dit voorjaar een potje pistachegroen in de collectie. En ook wij zijn fan, want met deze zoete kleur kun je heel veel kanten op. Zeker in de lente en zomer staat pistache prachtig bij je outfits. Zo ziet het eruit op je nagels:

Nail art

Vind je de kleur te heftig om je nagels er volledig mee te bedekken, dan kun je ook voor een creatieve nail-art gaan. Om en om lakken, enkel het witte gedeelte van de nagel kleuren of een abstracte vorm creëren waarbij de helft transparant is en de andere helft pistachekleur: je kunt met effen nagellak meer dan je denkt. Niet zo’n vaste hand? Ook met nagelstickers maak je er een kunstwerk van. Begin met een laagje pistachegroen en plak stickertjes naar keuze op de nagels om de trendkleur naar een hoger niveau te tillen.

Heeft de nagellak z’n beste tijd gehad, maar is de remover op? Met deze alternatieve methodes lukt het ook om nagellak te verwijderen:

Bron: Who What Wear