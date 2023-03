Lang grijs haar geen goed idee? Deze 7 trendkapsels bewijzen het tegendeel

We zetten de mooiste trendkapsels op een rij.

Lange bob

In plaats van een korte bob - of de microbob, het trendkapsel van 2023 - kun je ook kiezen voor een lange bob.

Beach waves

Beach waves raken nooit uit de mode. In het grijs is deze krulsoort misschien wel op haar mooist. Zin om je haren een klein beetje meer slag te geven, maar heb je geen zin om hier heel veel moeite voor te doen? Met deze truc maak je beach waves. Het enige wat je nodig hebt is een elastiekje.

Curtain bangs

Curtain bangs worden ook wel de Franse pony genoemd. Deze nonchalante en onderhoudsvrije pony zagen we voor het eerst in de jaren ‘50 bij de Franse actrice Brigitte Bardot.

Gray blending

Gray blending is, zoals de naam al doet vermoeden, een subtiele mix van de natuurlijke én geverfde haarkleur. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke overgang van het grijs naar lichtere of donkerdere tinten. Alles over deze bijzondere haartrend lees je hier.

Gevlochten

Wat ons betreft zijn braids een van de mooiste kapsels voor lang haar.

Lange pony

Geen fan van curtain bangs en ga jij liever voor de real deal? Probeer dan eens een lange pony

Half knotje

Deze hippe haarstijl is modieus en tegelijkertijd nonchalant.

Bron: Pinterest