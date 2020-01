Libelle Legt Uit: groeit je haar sneller door het gebruik van chilipoeder?

Eens in de zoveel tijd zien we huis-tuin-en-keukenmiddeltjes voorbijkomen waarvan je haren sneller zouden groeien. De laatste trend? Chilipoeder. Een wondermiddeltje, fabel of zelfs een absolute no-go?Wat je moet doen? Chilipoeder, liefst gemengd met olie, over je hoofdhuid en wortels wrijven.

Haargroei of haaruitval

Dermatoloog Marieke Dutré legt aan HLN uit of dit een goed plan is. “Het gebruik van chilipoeder is geen goed idee. Chili bevat de werkzame stof capsaïcine, die inderdaad voor een betere bloeddoorstroming kan zorgen. Onverdund chilipoeder bevat hier echter hoge concentraties van, wat kan leiden tot ernstige irritatie van de huid met schilfering, branderigheid, pijn en zelfs wondjes tot gevolg.” Dit klinkt inderdaad niet goed, want als de hoofdhuid te zwaar geïrriteerd raakt, dan kan dit juist tot haaruitval leiden.

Lange haren door producten

Chilipoeder werkt dus niet, maar wat dan wel? Dutré. “Ik vind het zeker geen goed idee om zomaar willekeurige producten of voedingsmiddelen op de hoofdhuid aan te brengen. Het is beter om te kiezen voor middelen die beschikbaar zijn in de apotheek, want die werden uitgebreid getest op eventuele gevaren of bijwerkingen.” Maar werken die producten dan wel? Dutré: “Er bestaan geen producten die het haar sneller doen groeien. Wel zorgen bepaalde producten voor het stimuleren van rustende haarfollikels en minder haaruitval, zoals bijvoorbeeld Minoxidol. Daarbij kunnen supplementen met cysteïne of keratine de haarvezels iets sterker en dikker maken.” Maar geduld is nog altijd een schone zaak.

Bron: HLN. Beeld: iStock