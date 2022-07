Outfits met een lange rok Beeld Getty Images

Lange rok in de kast? 12 ideeën voor een leuke zomeroutfit

De lange rok mag in de kast van een Nederlandse vrouw niet ontbreken. Want: dit mode-item is perfect voor de wisselende zomerdagen in ons land. Op een warme draag draag je 'm met een slippertje en op een frissere dag met een trui of jasje.