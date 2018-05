Dit is dé truc om langer te lijken met platte schoenen aan

Ben je niet gezegend met een paar prachtige, lange benen? Dat betekent niet dat je de rest van je leven op hoge hakken rond moet lopen. Je kunt ook platte schoenen dragen en ervoor zorgen dat je langer lijkt.

De truc is je broek een klein beetje op te rollen, zodat je wat meer van je enkels ziet.

Illusie

Je broek oprollen geeft de illusie dat de broek te kort is, waardoor je benen vanzelf langer lijken. Bovendien zijn je enkels een van de meest slanke delen van je lichaam, dus ideaal om daar eens mee te pronken. Nog een pluspunt: het is lekker luchtig. Extra fijn bij deze zomerse temperaturen. Ah, en véél comfortabeler dan die hoge hakken.

Geen leuke broek meer in de kast liggen? Hier heb je nog wat inspiratie voor deze zomer:

Bekijk ook deze video: José (56) is klein van stuk en krijgt tips over de ideale roklengte





Bron: PureWow. Beeld: iStock