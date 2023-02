Last van droge gebarsten lippen? Dít middel doet wonderen!

Wat is tepelzalf?

Zowel tijdens je zwangerschap als borstvoedingsperiode kun je te maken krijgen met gevoelige tepels. De huid kan enorm droog worden en je kunt last krijgen van tepelkloven, iets wat ontzettend pijnlijk is. Om de huid weer soepel en zacht te krijgen, is er tepelzalf dat je op je tepels smeert. Je zult merken dat het de pijn verlicht én je huid een stuk zachter maakt.

Zachte lippen

Wist je dat dit middeltje ook goed van pas kan komen als je geen last hebt van pijnlijke tepels, maar van droge lippen? Juist omdat tepelzalf zo voedend en hydraterend is, kan dit ook helpen om je lippen zacht en gehydrateerd te krijgen.

Lanoline

Met name de versies met lanoline zouden wonderen doen. Lanoline is wolvet dat uit de vacht van schapen wordt gewonnen. Tijdens het reinigingsproces van de wol komt een stof vrij die enorm vettig is maar de oppervlakte waarop het gesmeerd wordt niet afsluit. Je huid blijft dus gewoon ‘ademen’ onder het laagje vet. De stof heeft verder geen geur of kleur. Ideaal dus voor op je lippen!

Bron: Kek Mama, TikTok, Jan Magazine