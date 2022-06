Last van pluizig haar in de zomer? Grote kans dat je deze 2 fouten maakt

Meest gemaakte fouten bij pluizig haar

Of je nou lange manen hebt of een korte coupe: pluizig haar is geen pretje. Het ziet er ietwat onverzorgd uit en kan je zelfvertrouwen van de dag aantasten. Vooral in de zomer speelt pluizig haar op: door veel zon, zout zeewater en andere oorzaken worden je haren droog, wat resulteert in een pluizig kapsel. Wanneer het niet lijkt te helpen om verzorgingsproducten te smeren, zijn er andere oplossingen die je kunt proberen. En dat zit ’m vooral in het aanpassen van gewoontes.

Pure Wow sprak met haarstylist Alex Brown die het haar van menig celebrity verzorgde, en ontdekte dé oplossingen tegen pluizig haar in de zomer. Die geheimen? Niet meer drogen met een katoenen handdoek, en weten wanneer je verzorgingsproducten het best aanbrengt.

Katoenen handdoek gebruiken

Grote kans dat jouw verzameling handdoeken vooral bestaat uit katoenen exemplaren. Klinkt vanwege de natuurlijke oorsprong van het materiaal als een goed idee, maar voor je haar is niets minder waar. Als je het Brown vraagt ten minste. Volgens hem zet een katoenen handdoek te veel druk op je lokken, met droogheid en pluis als gevolg. Liever gebruik je een microvezel handdoek. Deze is niet alleen zachter voor je haar, maar zorgt er ook nog eens voor dat je lokken sneller drogen. Win-win! Hetzelfde geldt overigens voor katoenen kussenslopen: hier wil je ook afscheid van nemen wanneer je last hebt van pluizig haar. Vervang ze voor een satijnen of zijden variant om nooit meer wakker te worden met een bad hair day.

Stylingproducten op het verkeerde moment gebruiken

Merk je na het vervangen van je handdoek nog geen verschil? Dan kan pluizig haar nog een andere oorzaak hebben. De juiste verzorgingsproducten aanbrengen is een eerste stap, maar nog belangrijk is wannéér je ze in je haren smeert. Brown: “Ik raad aan om je haren te borstelen en een olie of crème aan te brengen wanneer je lokken nog kletsnat zijn. Hierdoor wordt het product beter opgenomen in je haren.” Een extra tip van de stylist? Gebruik olie voor dun haar, en een crème voor dikker haar. Pluizig haar is gegarandeerd verleden tijd, als je deze tips volgt.

Bron: PureWow