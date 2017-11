Libelle Challenge: Ik knipte mijn eigen haar en dít is wat er gebeurde

Libelle’s Laurence speelde voor kappertje en knipte zelf haar haren. Dít is het resultaat.

“Als ik naar de kapper ga knippen ze mijn haar eigenlijk altijd te kort. Toegeven: ik ga bijna nooit naar de kapper, dus tegen de tijd dat ik daar een keertje aanschuif hangen de dode punten zielig tot mijn knieën en moet er een meter af wil het nog een beetje gezond ogen. Maar het voelt altijd zo… kaal, als je bij de kapper vandaan komt.

Even Apeldoorn bellen..?

Onlangs vertelde een vriendin dat ze altijd zelf haar haren knipt. Kan makkelijk, zegt ze, zeker als je lang haar hebt. Ideaal, want je kunt zelf bedenken hoeveel eraf moet én je bespaart op kapperskosten. Benodigdheden: een goede kappersschaar (ik gebruikte deze), een spiegel en een beetje durf. Want het kan natuurlijk grandioos misgaan.

Of dát gebeurde, zie je in de video hierboven.

