Je gelooft nooit hoe oud deze vrouw is (en dít zijn haar beautygeheimen)

Leeftijd is slechts een getal, zegt men weleens. Voor de Turkse zangeres Ajda Pekkan gaat dat inderdaad op. Ze ziet er namelijk veel jonger uit dan ze is.

Platinablond haar, een gepolijst gezicht en zo slank als een den… Ra, ra, hoe oud is Ajda?

Hou je vast: deze dame is 71 jaar. Ja, écht! Tuurlijk heeft ze moeder natuur hier en daar een handje laten helpen. Zo zijn haar borsten niet helemaal echt en is duidelijk te zien dat er in haar gezicht ook het een en ander is strak getrokken. Maar haar figuur dankt ze naar eigen zeggen aan regelmatig sporten en veel water drinken. En eh, ze is dól op kebab eten!

Eurovisie Songfestival

Ajda deed in 1980 mee aan het Eurovisie Songfestival, dat toen plaatsvond in Den Haag. Ze wist het tot de 15e plek te schoppen.

Bron: Bild. Beeld: Instagram