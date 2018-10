5x zo kun je lekker ruiken zonder parfum op te spuiten

Parfum uit een flesje is helemaal passé, als we de Britse krant Daily Mail mogen geloven. Er zijn tegenwoordig namelijk steeds meer fijne én betaalbare alternatieven voor verkrijgbaar.

Wij geven je vijf voorbeelden.

1. Haarparfum

Steeds meer mensen wisselen hun gewone parfum in voor een haarparfum, en dat is niet zo gek: je haar is namelijk uitzonderlijk goed in het vasthouden van geurtjes, wat betekent dat je luchtje langer blijft hangen dan bij een gewoon parfum. Maak overigens niet de fout om een gewoon luchtje in je haar te spuiten. Normale parfum bevat veel alcohol en dat is schadelijk voor je haar.

2. Parfumdoekjes

Als je geen zin hebt om een fles parfum in je tas mee te zeulen, dan bieden parfumdoekjes uitkomst. Die lijken op vochtige doekjes, maar zijn uiteraard wat duurder én anders in gebruik. Je dept de parfumdoekjes op de belangrijkste pulsatiepunten van je lichaam, zoals je polsen, achter je oren en aan de binnenkant van je ellenboog. De geur blijft zeker nog een paar uur hangen, al heeft het niet zo’n sterk effect als bij een klassiek parfum.

3. Solid parfum

Als je vloeibaar parfum niet zo fijn vindt, dan kan een parfum in vaste vorm uitkomst bieden. Solid parfum wordt vaak gemaakt van bijen- of candelillawas en smeer je uit over de net genoemde pulsatiepunten. De crèmige textuur is gemakkelijk aan te brengen met de vingers en smelt op de huid. Het voordeel van een solid parfum is dat het je huid lekker hydrateert en dat het geurtje vaak langer blijft hangen.

4. Parfumolie

Parfumolie is iets anders dan gewone lichaamsolie. De geur is ontzettend sterk en blijft de hele dag hangen. Omdat het al snel overheersend is, kun je er beter niet teveel van aanbrengen. Je lichaamswarmte maakt de geur alleen maar nog intenser, dus wees zuinig met het aanbrengen ervan.

5. Parfumkwast

Ja, je leest het goed: een parfúmkwast. Het Zweedse parfummerk Byreda heeft namelijk een kwast gemaakt waarmee je parfum als poeder kan aanbrengen op je huid. Eigenlijk hetzelfde als met een make-upkwast. Handig om mee te nemen in je tas, al blijft de geur – als we afgaan op de recensies op het internet – niet heel lang hangen.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock

