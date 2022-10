Lekker warm de winter door met deze zelfgebreide coltrui

Met de winter voor de deur gaan we weer heerlijk zelf breien. En dat wordt nóg leuker (en makkelijker!) met de complete breipakketten van Libelle.

Coltrui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten

Bovenwijdte 96/100/108/116 cm

Lengte ca 58/59/61/62 cm

Materiaal LACE (superkid-mohair, zijde)

275/275/300/300 g = 11/11/12/12 bollen camel

992.0039

1 lange en 1 korte LANGYARNS / ADDI rondbrnld Nr 5 + 6. Kousenbrnldn Nr 5. Je bestelt in de Libelle Shop het volledige blij-dat-ik-breipakket voor dít patroon.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 5: 2 av st, 2 r st.

Patroon II:

Nldn Nr 6: r tricot in nldn = r op goede kant, av op av kant. In toeren = alle st r.

Patroon III:

Nldn Nr 6: raglanribbel met 2 st: 1ste toer: 1 omslag, 2 r st, 1 omslag. 2de toer: omslag r verdr (deze st daarna in pat II verder br), 2 r st, omslag r verdr (deze st daarna in pat II verder br). 3de toer: 2 r st. De 1ste tot de 3de toer blijven herh.

Tip 1: de trui wordt van boven naar onder met 5 draden Lace gebreid.

Tip 2: de kst op de goede en av kant altijd r br.

Proeflapje

Patroon II, Nldn Nr 6:

13 st= 10 cm breed

21 nldn = 10 cm hoog

Rolkraag

76/80/84/88 st opz met de korte rondbrnld Nr 5 en 5 draden, tot een toer sluiten en 24 cm in pat I br, hierbij in de laatste toer verdeeld 24 st meerd = 100/104/108/112 st.

Ronde pas

Verder in volg stekenindeling met nldn Nr 6 br: 2 st pat III, 13/14/15/16 st pat II, 2 st pat III, 33/34/35/36 st pat II, 2 st pat III, 13/14/15/16 st pat II, 2 st pat III, 33/34/35/36 st pat II, het begin van de toer markeren. Na 30/33/36/39 nldn vanaf de rolkraag =180/192/204/216 st, volg st laten liggen: voorpand 55/58/61/64 st, elke mouw 35/38/41/44 st hiertussen voor het rugpand 55/58/61/64 st.

Mouwen

Met de telkens 35/38/41/44 st in wacht met nldn Nr 6 in pat II verder br, eerst 8/8/10/12 nldn br, hierbij op het einde van elke nld de laatste st verdubbelen = 43/46/49/52 st. Tot een toer sluiten en met de korte rondbrnld of kousenbrnldn Nr 6 in toeren in pat II br. Het begin van de toer markeren = onder midden mouw. Op 38 cm van het begin van de toer nog 10 cm met kousenbrnldn Nr 5 in pat I str, hierbij in de 1ste toer verdeeld 13/14/15/16 st mind = 28/32/36/40 st. Daarna alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

ter str.

Rugpand

Met de 55/58/61/64 st in wacht met nldn Nr 6 in pat II eerst 8/8/10/12 nldn br en aan weersz uit de gemeerderde st van de mouwen (tot de markering = onder midden mouw) in elke 2de nld 4x/4x/5x/6x1 st opnemen

Rug- en voorpand

4/4/5/6 st uit de gemeerderde st van de rechtermouw opnemen en in pat II met de 55/58/61/64 st in wacht van het voorpand br, bij de linkermouw 4/4/5/6 st uit de gemeerderde st opnemen en in toeren nog 31 cm met alle 126/132/138/144 st br. Nog 7 cm met nldn Nr 5 in pat I br, hierbij in de 1ste toer verdeeld 2/0/2/0 st mind =124/132/140/152 st. Daarna alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking

Alle draden instoppen en eventueel kleine gaatjes bij de overgang van de ronde pas sluiten.

Productie & Styling: Ilona Jongepier | Haar & make-up: Ellen Sijm.