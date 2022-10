Lekker wolletje: deze ribbeltrui maak je gewoon zelf

Stoer en lekker warm voor de koude dagen: deze geribbelde groene trui maak je gewoon zelf!

Redactie Dana van Leeuwen

Stoere ribbeltrui

Katoenen bloes € 159,99 (Fabienne Chapot), jeans € 139,90 (Kings of Indigo), handgemaakte leren enkellaarzen € 249,- (ROF-Style), sjaaltje van ­gerecyclede materialen € 35,- (Esprit), sokken € 2,90, riem € 29,95 (Uniqlo).

Maat S - M / L - XL

Modelmaten

Bovenwijdte 108/124 cm

Lengte 58/59 cm

Materiaal ANGYARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, polyamide, wol) 350/450 g = 7/9 bollen klimop 887.0093.

LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. Je bestelt in de Libelle Shop het volledige blij-dat-ik-breipakket voor dít patroon.

Beeld Libelle

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 4: 1 kst, 1 av st, 1 r st, van tot blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 4½: halfpatentsteek (oneven aantal st): 1ste nld goede kant: 1 kst, 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken, van tot blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. 2de nld av kant: 1 kst, 1 r st, 1 av st, van tot blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. De 1ste + 2de nld blijven herh. De kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst enkel afh.

Tip 1: de trui wordt in 2 delen en dwarsgebreid. De pijl in het patroonschema toont de breirichting.

Tip 2: opvallende meerd (aan weersz van de 5 middelste st): goede kant: 1 st av verdr meerd, 5 st pat II, 1 st av verdr meerd en in de volg nld op de goede kant: 1 st r verdr meerd, 5 st pat II, 1 st r verdr meerd.

Tip 3: opvallende mind: rechterkant = 1 kst, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken, 1 av st, 1 dubbele overhaling (= 1 st r afh, 2 st r samenbr en de afgehaalde st over de samengebreide st halen), hierbij de r st dieper insteken. Linkerkant = 3 st r samenbr, hierbij de r st dieper insteken, 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken, 1 kst.

Proeflapje

Patroon II: =Nldn Nr 4½:

17 st = 10 cm breed

34 nldn = 10 cm hoog

Linkermouw en linkerhelft van het voor- en rugpand

Voor de linkermouw 41/45 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in pat II verder br. Voor de mouwverbreding in elke 18de resp 20ste nld aan weersz van de 5 middelste st 7x2 st opvallend meerd (zie tip 2) = 69/73 st. Op 39 cm van de opzet aan weersz 1x1 st meerd, na 4 nldn 1x1 st en elke 2de nld nog 1x1 st meerd, 1x2 st en 1x60 st nieuw bij opz = 199/203 st.

Hals: op 57/60 cm van de opzet de middelste st afk en beide delen afzonderlijk verder br (= elk 99/101 st). Voor de hals van het voorpand aan de rechterkant elke 4de nld 7x2 st opvallend mind (zie tip 3). Op 69/73 cm van de opzet de overbl 85/87 st soepel in het overeenstemmend pat afk. Voor de hals van het rugpand aan de linkerkant na 4 nldn 1x2 st opvallend mind (zie tip 3). Aansluitend recht verder br. Op 69/73 cm van de opzet de overbl 97/99 st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Rechtermouw en rechterhelft van het voor- en rugpand

Als spiegelbeeld van de linkerhelft br.

Afwerking

Naden sluiten, hierbij de middelste naad met naar buitenliggende naad sluiten.

Bestel je blij-dat-ik-breipakket op libelle.nl/breipakket en ga aan de slag!

Productie & Styling: Ilona Jongepier | Haar & make-up: Ellen Sijm.