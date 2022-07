Lekker zomers: 7x de leukste witte bloesjes

Lang hoef je niet te zoeken, want we hebben de leukste exemplaren voor je op een rijtje gezet.

Witte bloesjes

Vanwege de kleur is een witte blouse heel makkelijk te combineren. Zo kun je hem heel tof dragen op een stoere spijkerbroek met daaronder stevige sandalen en een bruine tas. Of ga juist voor een zwierige rok en draag er cowboylaarzen voor een hip resultaat. En doordat deze witte bloesjes niet zo getailleerd is, zijn ze voor elk figuur geschikt. Shoppen maar!

Geborduurde top van biologisch katoen € 130 van Aiayu

Blouse met kant € 29,95 van Zara

Wijdvallende bloes met broderie €79,95 van Tramontana

Kanten bloes met openstaande kraag € 99 van & Other Stories

Luchtige katoenen bloes € 99,90 van Knitted

Broderie top met ruches € 69,99 van Mexx

Steel de show in zomers wit

