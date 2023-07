Lekker zomers: hier koop je Kate's mintgroene blazer (maar dan betaalbaar)

De groene blazer die Kate dinsdag voor Wimbledon uit haar kast trok, is een ontwerp van Balmain en heeft een flink prijskaartje. Gelukkig is deze kleur op dit moment een echte trendkleur en daardoor hebben ook veel betaalbare modemerken een mintgroene blazer in hun huidige collectie. En die collectie is bij een aantal merken ook al in de uitverkoop. Voor een leuk prijsje kun je dus net zo'n mooie blazer aanschaffen als Kate heeft. Stijl het jasje zoals de Engelse royal met een luchtige broek of combineer het voor een casual look met een jeans. De look is in ieder geval heerlijk zomers:

Kate Middleton bezoekt Wimbledon Beeld WireImage

De groene blazer van Kate Middleton

Shoeby

Blazer groen €79,99 Beeld Shoeby

Nikkie via Open32

Nula Blazer €140 Beeld Nikkie

YAS via Zalando

BLURIS - Blazer €55,99 Beeld YAS

Gina Tricot via About You

Blazer 'Jane' €23,95 Beeld Gina Tricot

Object via About You