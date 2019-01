Lekker ongegeneerd jezelf zijn: het is vandaag Lelijke Truiendag

Kijk, je moet natuurlijk altijd gewoon aantrekken waar je zelf zin in hebt. Maar als je twijfelt of die ene gruwelijke maar o zo comfortabele trui wel echt kan, hebben wij een perfect excuus: het is vandaag Lelijke Truiendag.

Hebben we net de verfoeilijke kersttruien gehad, is het weer Lelijke Truiendag. Ons hoor je niet klagen, want een grauwe dag als vandaag vraagt gewoon om kleding die lekker zit en je warm houdt. Lelijke Truiendag is een paar jaar geleden bedacht door twee mensen. Toen het aandacht kreeg in een live-uitzending van 3FM ging het balletje pas echt rollen.

Leuke exemplaren

Komt dit nieuws voor jou net wat te laat? Geen nood: op 6 februari is het Warme Truien-dag en kun je gewoon alsnog die lelijke doch warme trui aantrekken.

Denk je nu ammehoela met je lelijke truien, doe mij maar gewoon een mooi exemplaar? Groot gelijk. Daarom hebben we een paar leuke exemplaren geselecteerd die je gewoon iédere dag van het jaar aan kan.

Beeld: iStock