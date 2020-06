3 mooie lentelooks afgekeken van koningin Máxima

Met haar gevoel voor kleur en stijl kun je koningin Máxima gerust een modekoningin noemen. Het is dan ook helemaal niet verkeerd om je te laten inspireren door haar prachtige outfits.

Deze 3 lentelooks zijn het afkijken meer dan waard!

Terwijl onze koningin dagelijks allerlei functies op maatschappelijk gebied vervult, doet ze dit het liefst in outfits waar je u tegen zegt. Zo was ze eerder dit jaar te gast bij het Leids Universitair Medisch Centrum waar ze alle hoofden deed draaien met een ton-sur-ton-outfit, of toen ze voor een H&M’tje ging tijdens haar werkbezoek aan het OLVG.

Zonnig okergeel

De okergele pantalon is je vast niet ontgaan. Tijdens een werkbezoek aan een technologiebedrijf in Enschede combineerde ze de pantalon met een groene blouse, gehuld in een fleurige bloemenmantel en daarbij een donkergroene handtas. Máxima snapt dat je met laagjes moet werken op een frisse lentedag in Nederland. Ze kan de mantel immers makkelijk aan en uit doen, afhankelijk van het weer.

Ton-sur-ton

Máxima kiest vaker voor een ton-sur-ton-outfit. Ook in mei, toen ze voor een beige variant koos tijdens een werkbezoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Perfect voor een mooie lentedag.

Mix & match

Koningin Máxima is gek op het mixen van designerkleding met betaalbare high-street merk zoals Zara. Tijdens een bezoek aan het OLVG koos ze echter voor een betaalbaar merk waar we haar niet eerder in zagen: de Zweedse keten H&M. Ze combineerde de jurk met giga pofmouwen met andere bruine accessoires, waaronder een riem met grote steen, een leren clutch en pumps die pasten in het bruine kleurenpalet. Pláátje hoor!

Beeld: Brunopress