Draag je lezen en make-up? Dan moet je híer op letten

De overstap van een bril naar lenzen kan best even wennen zijn. Lenzen vragen nu eenmaal nét wat meer aandacht, zeker als het gaat om hygiëne. Want hoe zit het nu precies met make-up als je lenzen draagt? Kun je nog gewoon oogpotlood blijven dragen? En hoe zit het met mascara?

Wij zetten de belangrijkste do’s en don’ts voor je op een rijtje.

Wat eerst: lenzen of make-up?

Het is belangrijk dat je éérst je lenzen in doet en daarna pas je make-up aanbrengt. Hiermee voorkom je namelijk dat er vuil op je contactlenzen terechtkomt. Daarnaast is het natuurlijk ook mooi meegenomen dat je meteen beter kunt ziet wat je doet. Zeker mensen die verziend zijn (en zonder hun lenzen dichtbij minder scherp zien) hebben hier baat bij.

Handen wassen

Voordat je je lenzen in doet, is het erg belangrijk om je handen te wassen. Klinkt misschien als een inkoppertje, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Hiermee voorkom je namelijk dat er bacteriën in je ogen terechtkomen. Wacht ook nog even met het gebruiken van handcrème, anders komt er allemaal vet en vuil op je lenzen terecht.

Make-up verwijderen met of zonder lenzen?

Wil je je make-up verwijderen? Doe ook dan éérst je lenzen uit. Pas dan kun je echt je ogen goed reinigen, bijvoorbeeld door met een watje over je ogen te wrijven. Als je dit doet met je lenzen nog in dan kunnen ze door het gewrijf in je ogen krassen, zelfs als je het voorzichtig doet.

Wel of geen mascara?

Als je lenzen draagt kun je het beste voor een sneldrogende waterproofmascara gaan. Mocht er een vuiltje op of pluisje onder je lenzen terechtkomen, dan weet je in ieder geval zeker dat je mascara niet gaat uitlopen als je ogen gaan tranen. Mocht je het idee van een gewone mascara toch nog een beetje eng vinden, kun je altijd nog voor een parfumvrije en hypoallergene mascara gaan. Zo’n mascara is speciaal ontwikkeld voor overgevoelige en allergische ogen, wat natuurlijk perfect is als je lenzen draagt.

Wel of geen oogpotlood?

Mocht je graag oogpotlood dragen, dan is het belangrijk om hier vanaf nu voorzichtig mee om te gaan. Plaats in ieder geval nooit een lijntje aan de binnenzijde van het onderste ooglid met oogpotlood, dit zorgt namelijk voor een smeuïge vettige substantie op je lenzen en dat wil je natuurlijk niet.

Oogschaduw

In principe kan het geen kwaad om oogschaduw te dragen, mits je het voorzichtig aanbrengt. Oogschaduw in poedervorm kan nog wel eens in kleine korrels uit elkaar vallen, die vervolgens in je ogen en onder je lenzen belanden. Probeer hier dan ook tijdens het aanbrengen op te letten óf ga voor een oogschaduw in crèmevorm.

Bron: Hans Anders. Beeld: iStock