Dít is de leukste haartrend voor de feestdagen

Een beetje glitter mag natuurlijk niet ontbreken tijdens de feestdagen. Dat kan in de vorm van een jurkje zijn, of glitterende make-up, óf je gaat voor deze nieuwste haartrend.

Je raadt het al: de nieuwe haartrend heeft alles met glitters te maken. Op social media komen we de ene na de andere glittervlecht, knot of andere haarcreaties met glitters tegen. Je kan de glitters heel hysterisch over je hele haar verdelen, maar wanneer je gaat voor een klein vlechtje of knotje met glitters, staat het eigenlijk heel chic. (zie foto’s hieronder)