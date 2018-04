Eindelijk weer wat kleur: dít zijn de leukste jassen voor in de lente

Als je de modetrends van deze lente en zomer zou moeten omschrijven met één woord, dan is dat ‘romantisch’. Met veel bloemen, ruches en strikken. Dit geldt dus ook voor jassen en blazers.

Felle kleuren als rood en geel, maar ook pasteltinten als lichtoranje en lichtroze nemen het over deze lente. Eindelijk weer wat kleur, daar wordt natuurlijk iedereen – wij in ieder geval – blij van.

Grote garderobeschoonmaak

Ein-de-lijk kun je al je dikke truien, joggingbroeken en wintersjaals opbergen en ruimte maken voor wat nieuws. Een goed moment om je kast eens grondig schoon te maken. Check ook of er items zijn die je wel wilt houden maar niet meer helemaal netjes zijn.

Eerste lentedagen

De komende tijd gaan de temperaturen stijgen, dus die garderobeschoonmaak moet nu toch écht wel gaan gebeuren. De jurkjes, korte broeken en sandalen kunnen van zolder af. Maar we moeten nu niet té enthousiast gaan worden, de lentejas is zeker nog wel nodig. Hij moet natuurlijk wel een beetje leuk zijn. Wij tippen de allerleukste. Dus hop, snel het terras op in een van deze nieuwe lentejassen.

Bron: Rubriek. Beeld: iStock