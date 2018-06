De leukste luchtige maxi-dresses voor 40 euro of minder

Wat hebben we al een stel hete dagen achter de rug hè? En er komen er nog meer aan. Wat trek je aan op zo’n dag dat lekker afkleedt, maar niet te warm wordt? Voilà, een van de vele maxi-dresses die momenteel in de winkels hangen.

Luchtig, modieus en vooral makkelijk. Een leuk stel sandaaltjes erbij, of sneakers, of pumps als je een feestje hebt. Misschien een hoed voor het boho-effect – maar zonder kan ook heel goed. Losvallend, aansluitend, met een enkele of een dubbele rok, de mogelijkheden zijn eindeloos.

We hebben de leukste exemplaren onder de 40 euro voor je op een rijtje gezet!

