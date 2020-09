Dit zijn de leukste stoffen mondkapjes met vrolijke prints

Premier Mark Rutte heeft woensdagmiddag het dringende advies uitgesproken om in het hele land per direct mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Kate Middleton liet eerder al zien dat een mondkapje je outfit niet hoeft te verpesten.

Het dringende advies om in de publieke binnenruimten een mondkapje te dragen, gaat per direct in. Dat kunnen natuurlijk de blauwe of witte mondkapjes zijn die je na gebruik weg moet gooien, maar je kunt ook kiezen voor een exemplaar dat je kunt hergebruiken. Niet alleen fijn voor de portemonnee, maar ook voor je outfit. Deze mondkapjes zijn namelijk verkrijgbaar in de leukste prints.

