Dit zijn de 12 leukste tatoeages voor elk sterrenbeeld

Kun jij je altijd vinden in de omschrijving van jouw sterrenbeeld en sla je geen horoscoop over? Leg jouw sterrenbeeld dan vast met een van deze bijpassende tatoeages.

Je kunt jouw sterrenbeeld op verschillende manieren vast laten leggen in een tatoeage. Je kunt het letterlijk laten tekenen, of laten verwerken in een andere creatie. Zo is er voor elk sterrenbeeld een bijpassende tattoo:

Waterman

Dit bericht bekijken op Instagram •aquarius+ constellation(별자리+물병자리) Een bericht gedeeld door Tattooist_Nieun 👩🎨 (@nieun_tat2) op 17 Jul 2020 om 8:09 (PDT)

Vissen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Dit bericht bekijken op Instagram ✍ Fresh 이 계정은 작은타투 계정입니다. ㅡ본계정 @hanzo_tattooer Een bericht gedeeld door 세종타투•세종시타투•대전타투•한조타투 (@hanzo_mini) op 2 Sep 2020 om 6:55 (PDT)

Steenbok

Beeld: iStock