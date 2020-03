Klein maar fijn: dit zijn de leukste tatoeages voor op je vinger

Tatoeages zijn heel persoonlijk en hebben voor iedereen een andere betekenis. Wil jij ook iets waardevols laten tatoeëren, maar vind je veel ontwerpen te groot? Een vingertatoeage is heel subtiel en is er toch in alle soorten en maten.

Een tekst of een kleine tekening: je hebt op je vinger misschien niet zoveel ruimte, maar doordat het zo subtiel is, is het juist extra chique. Is zo’n vingertatoeage iets voor jou? Wij hebben de leukste op een rijtje gezet: