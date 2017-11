De 15 leukste winterjassen voor onder de 100 euro

We kunnen er niet meer omheen: de wintertijd is in gegaan en het wordt steeds kouder buiten. Tussenjassen die je een paar weken geleden nog prima kon dragen moeten toch echt weer verwisseld worden voor een dikkere variant.

Stiekem verlangen we nog naar de lange zomeravonden op het terras, maar ook een nieuw winterseizoen brengt iets goeds met zich mee: het is weer tijd om een nieuwe hippe jas te scoren.

De kleuren van dit seizoen: rood en bruin

Mode-experts noemen rood en bruin dé kleuren voor dit winterseizoen. Een rode jas maakt dit seizoen elke outfit af en blijft stiekem toch altijd een erg mooie kleur.

Printjes: ga voor de mannenjas

Brede schouders en oversized, 2 sleutelwoorden voor het jassen-modeseizoen. Helemaal hip met van die vintage ruitjes waarbij je haast zou gaan twijfelen of de jas nou van je man is, of van jouzelf…

Lekker sportief

Van die waterafstotende gewatteerde jassen: helemaal van nu. Het ziet er lekker sportief uit, zit comfortabel en is natuurlijk ideaal met het Nederlandse weer. De plastic trend komt sowieso terug: niet alleen jassen maar ook schoenen en tasjes. Gelijk ook goed voor de portemonnee.

Lekker wegstoppen

Hoera, nog meer oversized. Vaak krijg je een tik op de vingers als je voor oversized wilt gaan, maar dit jaar is het voor je jas toegestaan. Van die lange, rechte jassen met een soepele stof. Lekker comfortabel.

Beeld: iStock