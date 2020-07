Dit jaar geen ontspannen strandvakantie aan de Spaanse kust. De kans is groot dat je vakantie viert in eigen land. Maar ook in eigen land kun je héérlijk relaxen en genieten. Verwen jezelf met de Beauty Cadeaubox van Libelle vol met de fijnste verzorgingsproducten. Jij gaat stralend de zomer in!

Deze beautybox zit bomvol fijne hebberigmakende producten. Denk aan een verzachtende reinigingsolie van NIVEA, speciaal voor de gevoelige huid, handcrème van Jorgobé, een tandpasta voor wittere tanden én een stralende glimlach, mascara die je wimpers een instant boost geeft, een natuurlijke lippenbalsem van Dr. E. J. Swaab, een deep moisture cream van YOUTH LAB. Slecht geslapen? Dan helpt het masker van Masque Me Up je ’n handje. En na ’n dagje zon, helpt het kalmerende aftersun gezichtsmasker je huid te herstellen na een dagje zon. Tip: leg het masker voor gebruik in de koelkast voor een optimaal en verkoelend effect.

Advertentie

Kortom: allemaal mooimakers waar je deze zomer echt iets aan hebt. Je kunt jezelf (of een ander) trakteren op een Beauty Cadeaubox met fijne producten voor een stralende huid. Libelle-lezeressen betalen maar € 24,99* i.p.v. € 109,39. Mooier wordt het niet!

Libelle Beauty Cadeaubox € 109,39 € 24,99 Bestel snel

*Inclusief verzendkosten. Prijzen zijn gebaseerd op de adviesverkoopprijzen. Actie is geldig vanaf 1 juli 2020. Ga voor de beschikbaarheid van de box en de voorwaarden naar libelle.nl/beautycadeaubox.