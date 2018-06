De Grote Libelle Droogshampoo Test

De Libelle redactie nam de proef op de som – en testte allerlei soorten droogshampoo’s. Voor blondines en brunettes en van heel betaalbaar tot wat duurder; dit vonden we ervan!

1. Batiste Brilliante Blond droogshampoo – bus 200 ml €6,55

Libelle.nl (eind)redacteur Tessa: “Deze droogshampoo laat zeker geen sporen achter en ruikt super lekker zomers. Mijn haar voelt stug (op een positieve manier) en krijgt gelijk een dosis volume! Ik vind de prijs-kwaliteitverhouding ook top: de droogshampoo is de €6,55 zeker waard, ik zou hem absoluut zelf kopen. Ook omdat de fles zo gezellig is.”

Eindoordeel: 8,5

Voor & na het gebruik van de droogshampoo:

2.Kruidvat Volume droogshampoo – bus 250 ml €2,49

Libelle.nl / Libelle TV redacteur Emma: “Mijn haar ziet er frisser uit dan eerst. De droogshampoo belooft volume te geven en maakt dit zeker waar. Mijn haar ziet er schoner en vooral voller uit. Het is een fijne spray die geen sporen achterlaat en een beetje naar appel ruikt. Lekker fris!

Ze vervolgt: “Mijn haar voelt stugger, wat voor mijn steile haren juist wel fijn is; er mag wel wat volume in. De prijs vind ik top,€2,49 heb ik er zeker voor over. Ik dacht nooit dat ik droogshampoo zou kopen, maar ik ga deze zeker inslaan!”

Eindoordeel: 8 Voor & na het gebruik van de droogshampoo:



2. Maria Nila Style & Finish droogshampoo – bus 250 ml €20,75

Libelle.nl (eind)redacteur Simone: “Ik gebruik nooit een droogshampoo, maar sinds ik deze van Maria Nila heb getest, overweeg ik tóch om een paar bussen in te slaan. Het is niet alleen een ideaal product om je haar snel op te frissen (zonder het echt te hoeven wassen), maar geeft je ook van dat lekkere ‘va-va-voom’ haar.” En dan die geur. “De droogshampoo ruikt verrukkelijk, heel fris en zacht. Een paar spuitjes is voldoende om je haar weer op te peppen. Nadeel voor de brunettes onder ons: ook ná het voorzichtig uitborstelen blijft er een lichte grijzige waas achter op mijn donkerbruine haar. Verder is het een prima product, op de prijs na. Ik vind €20,75 voor een bus droogshampoo vrij veel. Wat ik wel een fijn idee vind: de shampoo is volledig vegan en vrij van parabenen. Qua duurzaamheid scoort ‘ie goed en als je dat, net als ik, belangrijk vind is dit een goede keuze.” Eindoordeel: 8 Voor & na het gebruik van de droogshampoo: 3. Lush ‘no drought’ droogshampoo – flesje 115 g €11,95

Online redacteur Chanan: “Normaal gebruik ik altijd een droogshampoo-spray dus ik vond het leuk om een keer een andere soort droogshampoo te gebruiken. Deze droogshampoo van Lush is een poeder die je op je haar strooit en vervolgens weer uitborstelt. Ik merkte meteen dat je voorzichtig moet zijn met strooien, anders breng je veel te veel aan op je haar. Dat is voor ietwat onhandige mensen als ik een klein nadeel.”

Maar, zo vervolgt ze: “De droogshampoo voelt wel fijn aan in je haar en laat geen sporen achter als je het goed uitborstelt. Door de frisse citrusgeur geeft het ook een schoon gevoel, wat wel weer heel fijn is. De droogshampoo is niet héél goedkoop, maar je gebruikt maar een klein beetje per keer dus je doet denk ik heel lang met een flesje. Zelf geef ik tóch de voorkeur aan een droogshampoo-spray, omdat ik het idee heb dat de substantie dan wat gelijkmatiger wordt verdeeld over je haar. Al met al krijgt deze droogshampoo van mij een 7, want het is maar net wat je fijn vindt, en: hij doet z’n werk wel.” Eindoordeel: 7 Voor & na het gebruik van de droogshampoo:

3. Noir Stockholm ‘Dear Darkness’ droogshampoo – bus 250 ml €29,95

Libelle TV video redacteur Floor: “De droogshampoo ruikt lekker en fris, ook ziet mijn haar er weer fris uit na het aanbrengen van de shampoo. De droogshampoo creëert veel volume in mijn haar. Vooral als het wat vetter is kan het zo snel plat gaan zitten. Deze shampoo zorgt ervoor dat mijn haar niet meer sluik langs mijn hoofd hangt, heel fijn.”Hoe de shampoo aanvoelt? “Wat stijfjes, alsof je net van het strand komt. Hoewel ik het een prima droogshampoo vind, zou ik hem zelf niet snel kopen. Ik vind €29,95 behoorlijk prijzig voor een droogshampoo.” Eindoordeel: 7 Voor & na het gebruik van de droogshampoo:

4. Noir Stockholm ‘Sahara Love Story’ droogshampoo – bus 250 ml €29,95

Libelle TV video redacteur Marloes: “Door de droogshampoo lijkt mijn haar weer fris. Het haalt de vettigheid weg, en laat een matte finish achter. Ook zorgt hij zeker voor meer volume in mijn haar. Ik gebruik hem daarom óók graag net nadat ik mijn haar heb gewassen voor meer textuur.”

Ze vervolgt: “De shampoo kan wel grijs uitslaan als je er teveel van aanbrengt. Het is een speciale droogshampoo voor blond haar, maar ik merk niet heel veel verschil met andere shampoos die niet voor een specifieke haarkleur zijn. Nu denk ik wel dat het belangrijker is als je bruin haar hebt, omdat je bij die haarkleur natuurlijk sneller een witte waas ziet.”

“Mijn haar voelt stug aan door de shampoo, en krijgt meer volume. Het is wel lastig doseren: ik merk dat ik al snel te veel opspuit. En dan eindig je met een touwbos!. Hoewel ik het een prima shampoo vind, zou ik ‘m niet snel zelf kopen: te prijzig en de shampoo is online lastig verkrijgbaar. Ook een nadeel.”

Eindoordeel: 6,5.

Voor & na het gebruik van de droogshampoo:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: iStock