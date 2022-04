Libelle Legt Uit: hierom hebben damesonderbroeken vaak een strikje

Voor de meesten is het strikje gewoon een handige manier om snel te zien waar de voorkant zit. Wel zo makkelijk als je haast hebt in de ochtend bij het omkleden. Maar achter het strikje zit een verhaal.

Strikje voorop

Vorig jaar stelde een gebruiker van het sociale medium Reddit de vraag wat nu de betekenis was van het kleine strikje op de voorkant van een damesonderbroek. En ook of hier een traditie achter zit. Een van de reacties hierop was: omdat het onschuldig oogt en het vrouwelijk is.

Geen elastiek

De meesten dachten dat het strikje er voor de sier op zat, maar het blijkt toch anders te zitten. De geschiedenis van het schattige strikje liggen in het tijdperk dat damesonderbroeken nog niet voorzien waren van elastiek.

Eeuwen geleden, nog voordat er elektriciteit was, moesten veel vrouwen voor zonsopgang opstaan en zich in het donker of bij kaarslicht aankleden. De eerste exemplaren waren daarom voorzien van een lint dat door een oog was geregen en het broekje dus op zijn plek moest houden. Het strikje zit aan de voorkant waar je het lint vastknoopt.

De vraag van de Reddit-gebruiker ging ineens viraal. Nu weten we dus eindelijk waar het strikje toe dient.

Bron: The Mirror