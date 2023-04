Libelle Legt Uit: Hoe duurzaam is vegan leer?

Dat onze koningin stijlicoon en trendsetter is, moge duidelijk zijn. Daarbij speelt ook duurzaamheid een grote rol, zo lijkt het. Zo draagt de koningin dezelfde kleding meerdere keren op verschillende gelegenheden én kiest ze regelmatig voor vegan leer. Ook heel duurzaam. Toch? Hm, dat hangt ervan af.

Vegan leer werd lange tijd ‘nepleer’ genoemd en diende vooral als goedkoop alternatief voor echt leer. Het werd vaak gemaakt van polyurethaan (PU) of polyvinylchloride (PVC), oftewel aardolie. We hebben hier dus te maken met plastic, dat niet alleen sneller kapotgaat dan echt leer, maar ook nog eens microplastics loslaat én – eenmaal afgedragen – niet vergaat en moeilijk te recyclen is. In dat opzicht niet bepaald duurzaam dus.

Vegan leer van planten

De ontwikkelingen gaan echter snel. Zo wordt nepleer tegenwoordig vegan leer of plant-based leather genoemd, dat gemaakt wordt van verschillende plantaardige materialen. Denk aan tassen van appelleer, rokken van cactusleer, schoenen van ananasleer, slippers van druivenleer, tassen van mycelium (schimmels) of suède van paddenstoelen. Dit leer ziet er mooier (lees ‘echter’) uit dan het leer van plastic en wordt dan ook steeds vaker als materiaal gebruikt door high end fashion designers. En daarmee krijgt vegan leer een steeds prominentere plek in modeboetieks en warenhuizen.

Toch zijn ook deze vormen van plantaardig leer niet helemaal plasticvrij. Vaak is het natuurlijke materiaal (nog) niet sterk genoeg om een lange levensduur te garanderen. Als tassen, schoenen of kleding 100 procent plantaardig zouden zijn, zouden ze eerder slijten of stuk gaan dan ze nu doen. Daarom wordt het materiaal nu vaak gemengd met synthetische vezels of wordt er een synthetisch laagje (coating) over het plantaardig leer gelegd, zodat het product langer meegaat. Al gaat het daarmee nog steeds minder lang mee dan dierlijk leer.

Echt leer van dieren

Bij dierlijk leer komt natuurlijk dierenleed om te hoek kijken. En dat niet alleen: de veehouderij is volgens de Verenigde Naties verantwoordelijk voor 14 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij is het bewerken en looien van leer niet bepaald milieuvriendelijk. Dat gebeurt vaak met synthetische middelen op basis van chroomsulfaat (ook in Europese landen zoals Italië, Frankrijk en Polen). Dit goedje komt na gebruik vaak in het oppervlaktewater terecht en kan huidproblemen en kanker veroorzaken.

Bovendien dragen arbeiders in lagelonenlanden tijdens het bewerken van leer vaak geen beschermende kleding. Echt leer kan trouwens wel plantaardig en chroomvrij gelooid worden, bijvoorbeeld met eikenbastextract.

Conclusie

Vegan leer is vrij van dierenleed, maar zeker niet 100 procent duurzaam – al zijn daar wel gradaties in. Koop daarom geen producten die helemaal van kunststof gemaakt zijn, maar kies voor plantaardig leer waar zo weinig mogelijk plastic aan toegevoegd is, en dat van een duurzaam (kleding)merk is.

Als je toch dierlijk leer wil, kies dan voor chroomvrij gelooid en gecertificeerd leer, bij voorkeur ook weer van een duurzaam (kleding)merk.